Ціна Resolv wstUSR (WSTUSR)
Поточна ціна Resolv wstUSR (WSTUSR) сьогодні становить 0.789068 USD з ринковою капіталізацією $ 212.21M USD. Ціна WSTUSR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Resolv wstUSR:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 488.63 USD
- зміна ціни Resolv wstUSR протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 268.94M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Resolv wstUSR до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Resolv wstUSR до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Resolv wstUSR до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Resolv wstUSR до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
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|30 днів
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|60 днів
|$ 0
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Останній аналіз цін Resolv wstUSR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is Resolv? Resolv is a protocol maintaining USR, a stablecoin natively backed by Ether (ETH) and pegged to US Dollar. The protocol's main features include: Issuance and redemption of USR against other tokens; Maintaining sufficent backing by ETH at all times. This is achieved by hedging ETH price with short perpetual futures positions; Maintaining RLP (Resolv Liquidity Pool), a liquid insurance pool designed to keep USR overcollateralized. Both USR and RLP can be minted and redeemed by users in exchange for collateral deposited on 1:1 basis.
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