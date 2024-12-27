Сьогоднішня ціна Resolv RLP (RLP)

Поточна ціна Resolv RLP (RLP) сьогодні становить 1.14 USD з ринковою капіталізацією $ 34.77M USD. Ціна RLP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Resolv RLP:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 509.08K USD

- зміна ціни Resolv RLP протягом дня — -0.10%

- циркуляційна пропозиція – 30.56M USD

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