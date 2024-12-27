Ціна Resolv RLP (RLP)
Поточна ціна Resolv RLP (RLP) сьогодні становить 1.14 USD з ринковою капіталізацією $ 34.77M USD. Ціна RLP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Resolv RLP:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 509.08K USD
- зміна ціни Resolv RLP протягом дня — -0.10%
- циркуляційна пропозиція – 30.56M USD
Отримуйте оновлення цін RLP до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни RLP.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Resolv RLP до USD становила $ -0.001225958106894.
За останні 30 днів зміна ціни Resolv RLP до USD становила $ +0.0369377100.
За останні 60 днів зміна ціни Resolv RLP до USD становила $ +0.0655797540.
За останні 90 днів зміна ціни Resolv RLP до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.001225958106894
|-0.10%
|30 днів
|$ +0.0369377100
|+3.24%
|60 днів
|$ +0.0655797540
|+5.75%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Resolv RLP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.85%
-0.10%
+0.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Resolv is a protocol that maintains USR, an overcollateralized stablecoin natively backed by Ether (ETH). USR achieves its peg by hedging its collateral pool and maintaining a tokenized insurance fund called RLP. Users can stake USR to obtain the yield-bearing version called stUSR. USR is minted by depositing liquid assets, such as USDC or USDT, on 1:1 value basis. When USR is redeemed, a user receives a 1:1 equivalent to the notional amount. RLP: ETH portfolio backs USR with a more than 100% ratio. Excess part of collateral acts as a backing for RLP - Resolv Liquidity Pool. Key features of RLP: RLP is designed to protect USR from market and counterparty risks. In exchange, RLP users receive higher portion of profits of the collateral pool. RLP has a price, representing value of ETH backing a single unit of RLP token; RLP price can vary. Collateral required for minting or redemption is based on the latest price;
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 RLP до AUD
A$1.824
|1 RLP до GBP
￡0.9006
|1 RLP до EUR
€1.083
|1 RLP до USD
$1.14
|1 RLP до MYR
RM5.0958
|1 RLP до TRY
₺40.1394
|1 RLP до JPY
¥179.949
|1 RLP до RUB
₽119.1414
|1 RLP до INR
₹97.4358
|1 RLP до IDR
Rp18,387.0942
|1 RLP до PHP
₱66.2226
|1 RLP до EGP
￡E.57.9804
|1 RLP до BRL
R$7.0566
|1 RLP до CAD
C$1.6302
|1 RLP до BDT
৳136.2642
|1 RLP до NGN
₦1,764.6972
|1 RLP до UAH
₴47.8344
|1 RLP до VES
Bs58.14
|1 RLP до PKR
Rs317.3646
|1 RLP до KZT
₸596.8584
|1 RLP до THB
฿38.7828
|1 RLP до TWD
NT$37.4262
|1 RLP до CHF
Fr1.026
|1 RLP до HKD
HK$8.8464
|1 RLP до MAD
.د.م11.5026