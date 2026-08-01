Сьогоднішня ціна Resolv Liquidity Provider Token

Поточна ціна Resolv Liquidity Provider Token (RLP) сьогодні становить $ 0.151374, зі зміною 0.15% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RLP до USD становить $ 0.151374 за RLP.

Resolv Liquidity Provider Token наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 244,557, з циркуляційною пропозицією у 1.62M RLP. Протягом останніх 24 годин RLP торгувався між $ 0.149952 (мінімум) та $ 0.15359 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.35, тоді як історичний мінімум — $ 0.149308.

У короткостроковій динаміці RLP змінився на +0.92% за останню годину та на -9.99% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 130.31.

Ринкова інформація щодо Resolv Liquidity Provider Token (RLP)

Ринкова капіталізація $ 244.56K$ 244.56K $ 244.56K Обсяг (за 24 год) $ 130.31$ 130.31 $ 130.31 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 244.56K$ 244.56K $ 244.56K Циркуляційне постачання 1.62M 1.62M 1.62M Загальна пропозиція 1,615,565.822386897 1,615,565.822386897 1,615,565.822386897

Поточна ринкова капіталізація Resolv Liquidity Provider Token — $ 244.56K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 130.31. Циркуляційна пропозиція RLP — 1.62M, зі загальною пропозицією 1615565.822386897. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 244.56K.