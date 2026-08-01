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Поточна ціна Resolv Liquidity Provider Token сьогодні становить 0.151374 USD. Ринкова капіталізація RLP становить 244,557 USD. Відстежуйте оновлення цін RLP до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Resolv Liquidity Provider Token сьогодні становить 0.151374 USD. Ринкова капіталізація RLP становить 244,557 USD. Відстежуйте оновлення цін RLP до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Resolv Liquidity Provider Token (RLP)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 RLP до USD:

$0.151352
$0.151352$0.151352
0.00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Resolv Liquidity Provider Token (RLP) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 01:17:12 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Resolv Liquidity Provider Token

Поточна ціна Resolv Liquidity Provider Token (RLP) сьогодні становить $ 0.151374, зі зміною 0.15% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RLP до USD становить $ 0.151374 за RLP.

Resolv Liquidity Provider Token наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 244,557, з циркуляційною пропозицією у 1.62M RLP. Протягом останніх 24 годин RLP торгувався між $ 0.149952 (мінімум) та $ 0.15359 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.35, тоді як історичний мінімум — $ 0.149308.

У короткостроковій динаміці RLP змінився на +0.92% за останню годину та на -9.99% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 130.31.

Ринкова інформація щодо Resolv Liquidity Provider Token (RLP)

$ 244.56K
$ 244.56K$ 244.56K

$ 130.31
$ 130.31$ 130.31

$ 244.56K
$ 244.56K$ 244.56K

1.62M
1.62M 1.62M

1,615,565.822386897
1,615,565.822386897 1,615,565.822386897

Поточна ринкова капіталізація Resolv Liquidity Provider Token — $ 244.56K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 130.31. Циркуляційна пропозиція RLP — 1.62M, зі загальною пропозицією 1615565.822386897. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 244.56K.

Історія ціни Resolv Liquidity Provider Token у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.149952
$ 0.149952$ 0.149952
Мін. за 24 год
$ 0.15359
$ 0.15359$ 0.15359
Макс. за 24 год

$ 0.149952
$ 0.149952$ 0.149952

$ 0.15359
$ 0.15359$ 0.15359

$ 1.35
$ 1.35$ 1.35

$ 0.149308
$ 0.149308$ 0.149308

+0.92%

-0.14%

-9.99%

-9.99%

Історія ціни Resolv Liquidity Provider Token (RLP) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Resolv Liquidity Provider Token до USD становила $ -0.000222560555414086.
За останні 30 днів зміна ціни Resolv Liquidity Provider Token до USD становила $ -0.0050432972.
За останні 60 днів зміна ціни Resolv Liquidity Provider Token до USD становила $ -0.1031212214.
За останні 90 днів зміна ціни Resolv Liquidity Provider Token до USD становила $ +0.00000339713556512.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.000222560555414086-0.14%
30 днів$ -0.0050432972-3.33%
60 днів$ -0.1031212214-68.12%
90 днів$ +0.00000339713556512+0.00%

Прогноз ціни Resolv Liquidity Provider Token

Прогноз ціни Resolv Liquidity Provider Token (RLP) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна RLP у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Resolv Liquidity Provider Token (RLP) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Resolv Liquidity Provider Token потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Resolv Liquidity Provider Token у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни RLP на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Resolv Liquidity Provider Token.

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Ресурс Resolv Liquidity Provider Token (RLP)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Arbitrum EcosystemBase EcosystemBerachain Ecosystem

Про Resolv Liquidity Provider Token

Яка зараз актуальна ціна Resolv Liquidity Provider Token?

Resolv Liquidity Provider Token коштує ₴6.67200662574256416000, що свідчить про зміну ціни на -0.14% за останні 24 години.

Яка обсяг торгів сьогодні видно?

Загалом на основних біржах було обміняно ₴--, що підтверджує активну участь на ринку та постійну ліквідність.

Наскільки ліквідний ринок RLP?

Оцінка ліквідності --/100 відображає, наскільки глибокими є книги замовлень, наскільки ефективно можуть виконуватися великі замовлення та які вузькі спреди на основних торгових парах.

Що показує денній діапазон торгів?

Зміна ціни між ₴6.60933011972563968000 і ₴6.7696797181008656000 підкреслює поточний рівень волатильності та внутрішньоденний імпульс.

Який зараз рейтинг Resolv Liquidity Provider Token на ринку?

Наразі він займає #4463 місце, підтримуючись ринковою капіталізацією ₴10779168.97467018288000.

Яку роль відіграє пропозиція у стабільності ціни?

Обігова кількість токенів 1615565.822386897 безпосередньо впливає на поведінку ціни, особливо в періоди підвищеного попиту або дефіциту.

Які фактори впливають на профіль ліквідності Resolv Liquidity Provider Token?

Ліквідність залежить від активності маркет-мейкерів, різноманітності торгових пар, глибини бірж та участі екосистеми мережі --.

Люди також запитують: Інші запитання про Resolv Liquidity Provider Token

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 01:17:12 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Resolv Liquidity Provider Token (RLP)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Resolv Liquidity Provider Token

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Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

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TradingRazor

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RAZOR

$0.00560
$0.00560$0.00560

+24.44%

Stupid Faces

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UPID

$0.03519
$0.03519$0.03519

+6.63%

ZKcandy

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ZAY

$2.7104
$2.7104$2.7104

+12.00%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0003038
$0.0003038$0.0003038

+14.64%

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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