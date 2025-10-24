Інформація щодо ціни Resister (RSTR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,0107838 $ 0,0107838 $ 0,0107838 Мін. за 24 год $ 0,01275717 $ 0,01275717 $ 0,01275717 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,0107838$ 0,0107838 $ 0,0107838 Макс. за 24 год $ 0,01275717$ 0,01275717 $ 0,01275717 Рекордний максимум $ 0,01580666$ 0,01580666 $ 0,01580666 Найнижча ціна $ 0,00904015$ 0,00904015 $ 0,00904015 Зміна ціни (за 1 год) -1,94% Зміна ціни (1 дн.) -12,92% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,79% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,79%

Актуальна ціна Resister (RSTR) становить $0,01109293. За останні 24 години RSTR торгувався між мінімумом у $ 0,0107838 і максимумом у $ 0,01275717, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RSTR становить $ 0,01580666, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00904015.

Що стосується короткострокових результатів, то RSTR змінився на -1,94% за останню годину, -12,92% за 24 години та на +1,79% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Resister (RSTR)

Ринкова капіталізація $ 1,39M$ 1,39M $ 1,39M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,09M$ 11,09M $ 11,09M Циркуляційне постачання 125,50M 125,50M 125,50M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Resister — $ 1,39M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RSTR — 125,50M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,09M.