Токеноміка Resistance Girl (REGI) Дізнайтеся ключову інформацію про Resistance Girl (REGI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Resistance Girl (REGI) Launched to spotlight the collective effort against online suppression, she embodies the spirit of digital defiance. Resistance Girl champions the growth of TON — The Open Network and Telegram, rallying a decentralized community committed to fighting for digital freedom, enhancing network adoption, and fostering a space for open communication and innovation on TON Офіційний вебсайт: https://regiton.net/ Купити REGI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Resistance Girl (REGI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Resistance Girl (REGI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 49,46K $ 49,46K $ 49,46K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 49,46K $ 49,46K $ 49,46K Історичний максимум: $ 0,05778 $ 0,05778 $ 0,05778 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,0004946 $ 0,0004946 $ 0,0004946 Дізнайтеся більше про ціну Resistance Girl (REGI)

Токеноміка Resistance Girl (REGI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Resistance Girl (REGI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів REGI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів REGI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку REGI, досліджуйте ціну токена REGI в реальному часі!

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