Ціна Resistance Girl (REGI)
Поточна ціна Resistance Girl (REGI) сьогодні становить 0.00215344 USD з ринковою капіталізацією $ 215.36K USD. Ціна REGI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Resistance Girl:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 369.54 USD
- зміна ціни Resistance Girl протягом дня — -1.26%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Resistance Girl до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Resistance Girl до USD становила $ -0.0008020254.
За останні 60 днів зміна ціни Resistance Girl до USD становила $ -0.0013882243.
За останні 90 днів зміна ціни Resistance Girl до USD становила $ -0.00752712037474533.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.26%
|30 днів
|$ -0.0008020254
|-37.24%
|60 днів
|$ -0.0013882243
|-64.46%
|90 днів
|$ -0.00752712037474533
|-77.75%
Останній аналіз цін Resistance Girl: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.06%
-1.26%
+28.88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Launched to spotlight the collective effort against online suppression, she embodies the spirit of digital defiance. Resistance Girl champions the growth of TON — The Open Network and Telegram, rallying a decentralized community committed to fighting for digital freedom, enhancing network adoption, and fostering a space for open communication and innovation on TON
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