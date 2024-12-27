Сьогоднішня ціна Resistance Girl (REGI)

Поточна ціна Resistance Girl (REGI) сьогодні становить 0.00215344 USD з ринковою капіталізацією $ 215.36K USD. Ціна REGI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Resistance Girl:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 369.54 USD

- зміна ціни Resistance Girl протягом дня — -1.26%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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