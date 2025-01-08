Ціна Resistance Duck (REDU)
Поточна ціна Resistance Duck (REDU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна REDU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Resistance Duck:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 120.05 USD
- зміна ціни Resistance Duck протягом дня — +6.62%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Resistance Duck до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Resistance Duck до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Resistance Duck до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Resistance Duck до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.62%
|30 днів
|$ 0
|-23.99%
|60 днів
|$ 0
|-0.76%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Resistance Duck: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.17%
+6.62%
-14.85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Resistance Duck was created to embody, embolden and champion The TON Blockchain within Telegram
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