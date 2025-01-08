Ціна Residual Token (ERSDL)
Поточна ціна Residual Token (ERSDL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.71K USD. Ціна ERSDL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Residual Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 66.08 USD
- зміна ціни Residual Token протягом дня — -0.60%
- циркуляційна пропозиція – 377.03M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Residual Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Residual Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Residual Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Residual Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.60%
|30 днів
|$ 0
|-48.45%
|60 днів
|$ 0
|-92.52%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Residual Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.85%
-0.60%
-2.66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The eRSDL ecosystem is like a safe-harbor where sophisticated parties are the "pricing oracles" and ordinary people can participate alongside with a reduced chance of being gamed by experts.
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