Сьогоднішня ціна Residual Token (ERSDL)

Поточна ціна Residual Token (ERSDL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.71K USD. Ціна ERSDL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Residual Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 66.08 USD

- зміна ціни Residual Token протягом дня — -0.60%

- циркуляційна пропозиція – 377.03M USD

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