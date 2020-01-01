Токеноміка Reservoir rUSD (RUSD) Дізнайтеся ключову інформацію про Reservoir rUSD (RUSD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Reservoir rUSD (RUSD) Reservoir Protocol was created to offer users the most trusted and scalable decentralized, next-gen stablecoin protocol as part of a broader effort to address the market’s demand for a decentralized, scalable, efficient, and yield-bearing stablecoin. As a permissionless protocol on Ethereum with native integration on top-tier networks, Reservoir offers users globally access to a next-gen stablecoin, a liquid yielding asset, a term-based yielding asset, and a permissionless lending market. Backed by multiple digital and Real World Assets (RWA), Reservoir provides the most scalable stablecoin through DeFi applications and RWA integrations, offering better and more consistent yields than other stablecoin protocols, irrespective of market conditions. Офіційний вебсайт: https://www.reservoir.xyz/ Whitepaper: https://docs.reservoir.xyz/ Купити RUSD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Reservoir rUSD (RUSD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Reservoir rUSD (RUSD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 74,63M $ 74,63M $ 74,63M Загальна пропозиція: $ 74,65M $ 74,65M $ 74,65M Циркуляційна пропозиція: $ 74,65M $ 74,65M $ 74,65M FDV (повністю розведена вартість): $ 74,63M $ 74,63M $ 74,63M Історичний максимум: $ 2,0 $ 2,0 $ 2,0 Історичний мінімум: $ 0,986048 $ 0,986048 $ 0,986048 Поточна ціна: $ 1,0 $ 1,0 $ 1,0 Дізнайтеся більше про ціну Reservoir rUSD (RUSD)

Токеноміка Reservoir rUSD (RUSD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Reservoir rUSD (RUSD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RUSD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RUSD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RUSD, досліджуйте ціну токена RUSD в реальному часі!

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