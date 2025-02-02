Ціна Reservoir rUSD (RUSD)
Поточна ціна Reservoir rUSD (RUSD) сьогодні становить 1.001 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Reservoir rUSD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.62K USD
- зміна ціни Reservoir rUSD протягом дня — +0.12%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Reservoir rUSD до USD становила $ +0.00115948.
За останні 30 днів зміна ціни Reservoir rUSD до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Reservoir rUSD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Reservoir rUSD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00115948
|+0.12%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Reservoir rUSD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
+0.12%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Reservoir Protocol was created to offer users the most trusted and scalable decentralized, next-gen stablecoin protocol as part of a broader effort to address the market’s demand for a decentralized, scalable, efficient, and yield-bearing stablecoin. As a permissionless protocol on Ethereum with native integration on top-tier networks, Reservoir offers users globally access to a next-gen stablecoin, a liquid yielding asset, a term-based yielding asset, and a permissionless lending market. Backed by multiple digital and Real World Assets (RWA), Reservoir provides the most scalable stablecoin through DeFi applications and RWA integrations, offering better and more consistent yields than other stablecoin protocols, irrespective of market conditions.
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