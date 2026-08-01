Сьогоднішня ціна Reservoir

Поточна ціна Reservoir (DAM) сьогодні становить $ 0,00301535, зі зміною 10,59% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DAM до USD становить $ 0,00301535 за DAM.

Reservoir наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 791 676, з циркуляційною пропозицією у 262,54M DAM. Протягом останніх 24 годин DAM торгувався між $ 0,00265658 (мінімум) та $ 0,00334888 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,14892, тоді як історичний мінімум — $ 0,00213522.

У короткостроковій динаміці DAM змінився на +0,02% за останню годину та на -15,57% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2,46K.

Ринкова інформація щодо Reservoir (DAM)

Ринкова капіталізація $ 791,68K$ 791,68K $ 791,68K Обсяг (за 24 год) $ 2,46K$ 2,46K $ 2,46K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3,02M$ 3,02M $ 3,02M Циркуляційне постачання 262,54M 262,54M 262,54M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Reservoir — $ 791,68K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,46K. Циркуляційна пропозиція DAM — 262,54M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,02M.