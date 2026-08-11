Скільки коштує Reserve Robotics DTF зараз?

Reserve Robotics DTF зараз торгуються по ціні ₴4251.6305880129792000, з рухом ціни -0.00% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.

Чи зростатиме чи зменшуватиметься ROBOTS сьогодні?

ROBOTS продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі BNB Chain Ecosystem,Reserve Ecosystem.

Наскільки популярний Reserve Robotics DTF сьогодні?

Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають ROBOTS.

Що відрізняє Reserve Robotics DTF від інших криптоактивів?

Як частина категорії BNB Chain Ecosystem,Reserve Ecosystem та створений на мережі --, ROBOTS пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.

Скільки ROBOTS існує на ринку?

Сьогодні в обігу знаходиться 15380.54439403384 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.

Яка максимальна та мінімальна ціна Reserve Robotics DTF за всю історію?

Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴4649.5599434209104000, а найнижча точка (ATL) — ₴3983.700302201216000, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.