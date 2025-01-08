Ціна Reserve Currency Dogs (RCD)
Поточна ціна Reserve Currency Dogs (RCD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RCD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Reserve Currency Dogs:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.03 USD
- зміна ціни Reserve Currency Dogs протягом дня — -0.35%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Reserve Currency Dogs до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Reserve Currency Dogs до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Reserve Currency Dogs до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Reserve Currency Dogs до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.35%
|30 днів
|$ 0
|-13.56%
|60 днів
|$ 0
|-24.45%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Reserve Currency Dogs: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.35%
+10.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Welcome to Reserve Currency Dogs, the ultimate memecoin revolution! We’re a spirited community of former ISO20022 coin investors, tired of empty promises and stagnant gains from projects like XRP, XLM, ALGO, and QUANT. At Reserve Currency Dogs, we’ve turned our collective disappointment into a vibrant, fun-driven mission to reclaim our financial mojo. With $RCD, there are no buy or sell taxes, and our roadmap is packed with exciting milestones and community rewards. Join us as we blend humour with crypto savvy to create the next big memecoin sensation!
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