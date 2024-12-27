Сьогоднішня ціна ResearchCoin (RSC)

Поточна ціна ResearchCoin (RSC) сьогодні становить 1.012 USD з ринковою капіталізацією $ 96.64M USD. Ціна RSC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ResearchCoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 662.18K USD

- зміна ціни ResearchCoin протягом дня — +11.33%

- циркуляційна пропозиція – 95.54M USD

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