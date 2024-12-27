Ціна ResearchCoin (RSC)
Поточна ціна ResearchCoin (RSC) сьогодні становить 1.012 USD з ринковою капіталізацією $ 96.64M USD. Ціна RSC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ResearchCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 662.18K USD
- зміна ціни ResearchCoin протягом дня — +11.33%
- циркуляційна пропозиція – 95.54M USD
Отримуйте оновлення цін RSC до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни RSC.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ResearchCoin до USD становила $ +0.10295.
За останні 30 днів зміна ціни ResearchCoin до USD становила $ +0.3058379368.
За останні 60 днів зміна ціни ResearchCoin до USD становила $ +3.7379104488.
За останні 90 днів зміна ціни ResearchCoin до USD становила $ +0.748075889489555.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.10295
|+11.33%
|30 днів
|$ +0.3058379368
|+30.22%
|60 днів
|$ +3.7379104488
|+369.36%
|90 днів
|$ +0.748075889489555
|+283.44%
Останній аналіз цін ResearchCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.93%
+11.33%
+11.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The mission of ResearchHub is to accelerate the pace of science. Our goal is to make a modern mobile and web application where people can collaborate on scientific research in a more efficient way, similar to what GitHub has done for software engineering. ResearchCoin (RSC) is the community governance and rewards token on the ResearchHub platform. RSC is used to reward scientific contributors for certain behaviors (i.e. uploading scientific literature, distributed to most upvoted content etc). It can also be used for users to tip content they like and open bounties to incentivize completion of scientific tasks (i.e. pay for peer review, request a meta-analysis, generate graphical abstracts for scientific papers etc). 2 minute new short video outlining ResearchHub/ResearchCoin and the value proposition: https://www.youtube.com/watch?v=mbIdAODhcXo
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 RSC до AUD
A$1.6192
|1 RSC до GBP
￡0.79948
|1 RSC до EUR
€0.9614
|1 RSC до USD
$1.012
|1 RSC до MYR
RM4.52364
|1 RSC до TRY
₺35.63252
|1 RSC до JPY
¥159.66324
|1 RSC до RUB
₽103.73
|1 RSC до INR
₹86.43492
|1 RSC до IDR
Rp16,322.57836
|1 RSC до PHP
₱58.78708
|1 RSC до EGP
￡E.51.47032
|1 RSC до BRL
R$6.26428
|1 RSC до CAD
C$1.44716
|1 RSC до BDT
৳120.96436
|1 RSC до NGN
₦1,566.55576
|1 RSC до UAH
₴42.46352
|1 RSC до VES
Bs51.612
|1 RSC до PKR
Rs281.73068
|1 RSC до KZT
₸529.84272
|1 RSC до THB
฿34.43836
|1 RSC до TWD
NT$33.22396
|1 RSC до CHF
Fr0.9108
|1 RSC до HKD
HK$7.85312
|1 RSC до MAD
.د.م10.21108