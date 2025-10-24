Інформація щодо ціни RepubliK (RPK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,100376$ 0,100376 $ 0,100376 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,05% Зміна ціни (1 дн.) +9,04% Зміна ціни (за 7 дн.) +35,02% Зміна ціни (за 7 дн.) +35,02%

Актуальна ціна RepubliK (RPK) становить --. За останні 24 години RPK торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RPK становить $ 0,100376, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то RPK змінився на +0,05% за останню годину, +9,04% за 24 години та на +35,02% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо RepubliK (RPK)

Ринкова капіталізація $ 42,35K$ 42,35K $ 42,35K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 635,23K$ 635,23K $ 635,23K Циркуляційне постачання 200,00M 200,00M 200,00M Загальна пропозиція 3 000 000 000,0 3 000 000 000,0 3 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація RepubliK — $ 42,35K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RPK — 200,00M, зі загальною пропозицією 3000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 635,23K.