Сьогоднішня ціна Republican (REP)

Поточна ціна Republican (REP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна REP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Republican:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.01 USD

- зміна ціни Republican протягом дня — -6.05%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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