Ціна Republican (REP)
Поточна ціна Republican (REP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна REP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Republican:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.01 USD
- зміна ціни Republican протягом дня — -6.05%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Republican до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Republican до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Republican до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Republican до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.05%
|30 днів
|$ 0
|-14.36%
|60 днів
|$ 0
|+1.43%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Republican: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-6.05%
+3.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$REP is more than a meme token. We are building and activating a global community, connected through exclusive social channels, RepTalks, and direct support for Republican initiatives. WHAT IS REPUBLICAN COIN Republican Coin is a cryptocurrency project that utilizes blockchain and communication tools to bring together and empower a worldwide community dedicated to advancing the principles of the US Republican Party for positive change in the US and beyond. ($REP) Give your Unofficial Vote for President Trump & The Republican Party COME JOIN US! Be a part of the Republican Coin community and help us fight for freedom, liberty, and prosperity, the core values of the US Republican Party.
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