Ціна Republic Note (NOTE)
Поточна ціна Republic Note (NOTE) сьогодні становить 0.070006 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NOTE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Republic Note:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.73K USD
- зміна ціни Republic Note протягом дня — -12.54%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Republic Note до USD становила $ -0.010042529814375032.
За останні 30 днів зміна ціни Republic Note до USD становила $ -0.0000033252.
За останні 60 днів зміна ціни Republic Note до USD становила $ -0.0087270249.
За останні 90 днів зміна ціни Republic Note до USD становила $ -0.01003154311343762.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.010042529814375032
|-12.54%
|30 днів
|$ -0.0000033252
|-0.00%
|60 днів
|$ -0.0087270249
|-12.46%
|90 днів
|$ -0.01003154311343762
|-12.53%
Останній аналіз цін Republic Note: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
-12.54%
+16.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Republic's revenue-sharing digital asset, backed by the financial upside of a private equity portfolio
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