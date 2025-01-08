Сьогоднішня ціна Republic Note (NOTE)

Поточна ціна Republic Note (NOTE) сьогодні становить 0.070006 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NOTE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Republic Note:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.73K USD

- зміна ціни Republic Note протягом дня — -12.54%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін NOTE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни NOTE.