Сьогоднішня ціна reptilecoin

Поточна ціна reptilecoin (REPTILECOIN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4.34% за останні 24 години. Поточний курс конвертації REPTILECOIN до USD становить $ 0 за REPTILECOIN.

reptilecoin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 26,040, з циркуляційною пропозицією у 999.64M REPTILECOIN. Протягом останніх 24 годин REPTILECOIN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці REPTILECOIN змінився на +0.07% за останню годину та на -32.50% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо reptilecoin (REPTILECOIN)

Ринкова капіталізація $ 26.04K$ 26.04K $ 26.04K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 26.04K$ 26.04K $ 26.04K Циркуляційне постачання 999.64M 999.64M 999.64M Загальна пропозиція 999,636,178.902284 999,636,178.902284 999,636,178.902284

Поточна ринкова капіталізація reptilecoin — $ 26.04K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція REPTILECOIN — 999.64M, зі загальною пропозицією 999636178.902284. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 26.04K.