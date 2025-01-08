Ціна Repost Dog (RDOG)
Поточна ціна Repost Dog (RDOG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 53.68K USD. Ціна RDOG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Repost Dog:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 369.57 USD
- зміна ціни Repost Dog протягом дня — -4.55%
- циркуляційна пропозиція – 999.69M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Repost Dog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Repost Dog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Repost Dog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Repost Dog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.55%
|30 днів
|$ 0
|-29.53%
|60 днів
|$ 0
|-66.65%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Repost Dog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.15%
-4.55%
+1.32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$RDOG Let’s break a world record together and get the most reposts on a single tweet. The current world record is held by the Mr Beast at 3.9 million. Repost Dog The PVE Narrative We've all been waiting for! It's very simple, we need to break the current world record which is held by MR. BEAST with a total repost of 3.9M, lets repost and make history. MEMES Just Doge posing for the camera. $RDOG is created purely for entertainment and educational purposes. It is not intended to provide financial advice or endorse any specific cryptocurrency investment. Cryptocurrency markets are highly volatile and involve inherent risks. Always conduct thorough research and consult with a qualified financial advisor before making any investment decisions.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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