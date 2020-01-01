Токеноміка REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) Дізнайтеся ключову інформацію про REPO ANALYZER AI (REPOALYZE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) RepoAnalyzer is a decentralized analysis platform designed to verify the authenticity and legitimacy of blockchain projects through GitHub repository analysis. The platform combines AI-powered code analysis with community-driven verification to identify potential risks in cryptocurrency projects. The platform serves as a critical infrastructure tool for the blockchain ecosystem, helping users make informed decisions by providing objective analysis of project repositories. RepoAnalyzer's analysis methodology combines on-chain data, repository metrics, and AI pattern recognition to generate comprehensive project assessments. Офіційний вебсайт: https://repoanalyzer.site/ Whitepaper: https://hackmd.io/@repoanalyzer/SJ7fg688yx Купити REPOALYZE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена REPO ANALYZER AI (REPOALYZE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 106,67K $ 106,67K $ 106,67K Загальна пропозиція: $ 999,89M $ 999,89M $ 999,89M Циркуляційна пропозиція: $ 990,06M $ 990,06M $ 990,06M FDV (повністю розведена вартість): $ 107,73K $ 107,73K $ 107,73K Історичний максимум: $ 0,00205628 $ 0,00205628 $ 0,00205628 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00010774 $ 0,00010774 $ 0,00010774 Дізнайтеся більше про ціну REPO ANALYZER AI (REPOALYZE)

Токеноміка REPO ANALYZER AI (REPOALYZE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів REPOALYZE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів REPOALYZE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку REPOALYZE, досліджуйте ціну токена REPOALYZE в реальному часі!

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