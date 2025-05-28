Сьогоднішня ціна ReplyGuys (REPLY)

Поточна ціна ReplyGuys (REPLY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 674,77K USD. Ціна REPLY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ReplyGuys:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни ReplyGuys протягом дня — -8,97%

- циркуляційна пропозиція – 999,99M USD

Отримуйте оновлення цін REPLY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни REPLY.