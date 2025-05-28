Ціна ReplyGuys (REPLY)
Поточна ціна ReplyGuys (REPLY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 674,77K USD. Ціна REPLY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ReplyGuys:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни ReplyGuys протягом дня — -8,97%
- циркуляційна пропозиція – 999,99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ReplyGuys до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ReplyGuys до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ReplyGuys до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ReplyGuys до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8,97%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ReplyGuys: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+9,92%
-8,97%
-5,89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
reply to someone
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