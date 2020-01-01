Токеноміка Renzo Restaked SOL (EZSOL) Дізнайтеся ключову інформацію про Renzo Restaked SOL (EZSOL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Renzo Restaked SOL (EZSOL) Renzo is a restaking protocol that abstracts and manages Actively Validated Services (AVS) strategies for Liquid Restaking Tokens (LRTs), making Ethereum and Solana restaking ezpz and accessible to everyone. The products $ezETH, $pzETH, and $ezSOL serve as interfaces to the EigenLayer, Symbiotic, and Jito Network ecosystems, respectively. Renzo's mission is to make restaking easy and accessible to everyone. ezSOL is the flagship vault restaking token representing a user's restaked position on Jito. Users can deposit JitoSOL and, soon, SOL and receive ezSOL, representing their position in securing Node Consensus Networks (NCNs). Restakers will generate staking, restaking, and Maximal Extractable Value (MEV) rewards that will be auto-compounded in ezSOL. Офіційний вебсайт: https://app.renzoprotocol.com/ezsol Whitepaper: https://docs.renzoprotocol.com/docs/ Купити EZSOL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Renzo Restaked SOL (EZSOL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Renzo Restaked SOL (EZSOL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 47.12M $ 47.12M $ 47.12M Загальна пропозиція: $ 260.77K $ 260.77K $ 260.77K Циркуляційна пропозиція: $ 260.77K $ 260.77K $ 260.77K FDV (повністю розведена вартість): $ 47.12M $ 47.12M $ 47.12M Історичний максимум: $ 344.19 $ 344.19 $ 344.19 Історичний мінімум: $ 113.54 $ 113.54 $ 113.54 Поточна ціна: $ 180.65 $ 180.65 $ 180.65 Дізнайтеся більше про ціну Renzo Restaked SOL (EZSOL)

Токеноміка Renzo Restaked SOL (EZSOL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Renzo Restaked SOL (EZSOL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів EZSOL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів EZSOL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку EZSOL, досліджуйте ціну токена EZSOL в реальному часі!

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