Сьогоднішня ціна Renzo Restaked SOL (EZSOL)

Поточна ціна Renzo Restaked SOL (EZSOL) сьогодні становить 220.4 USD з ринковою капіталізацією $ 13.89M USD. Ціна EZSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Renzo Restaked SOL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 110.80K USD

- зміна ціни Renzo Restaked SOL протягом дня — +0.71%

- циркуляційна пропозиція – 63.01K USD

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