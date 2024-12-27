Ціна Renzo Restaked SOL (EZSOL)
Поточна ціна Renzo Restaked SOL (EZSOL) сьогодні становить 220.4 USD з ринковою капіталізацією $ 13.89M USD. Ціна EZSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Renzo Restaked SOL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 110.80K USD
- зміна ціни Renzo Restaked SOL протягом дня — +0.71%
- циркуляційна пропозиція – 63.01K USD
Отримуйте оновлення цін EZSOL до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни EZSOL.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Renzo Restaked SOL до USD становила $ +1.56.
За останні 30 днів зміна ціни Renzo Restaked SOL до USD становила $ -39.2831042000.
За останні 60 днів зміна ціни Renzo Restaked SOL до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Renzo Restaked SOL до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +1.56
|+0.71%
|30 днів
|$ -39.2831042000
|-17.82%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Renzo Restaked SOL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.57%
+0.71%
+3.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Renzo is a restaking protocol that abstracts and manages Actively Validated Services (AVS) strategies for Liquid Restaking Tokens (LRTs), making Ethereum and Solana restaking ezpz and accessible to everyone. The products $ezETH, $pzETH, and $ezSOL serve as interfaces to the EigenLayer, Symbiotic, and Jito Network ecosystems, respectively. Renzo's mission is to make restaking easy and accessible to everyone. ezSOL is the flagship vault restaking token representing a user's restaked position on Jito. Users can deposit JitoSOL and, soon, SOL and receive ezSOL, representing their position in securing Node Consensus Networks (NCNs). Restakers will generate staking, restaking, and Maximal Extractable Value (MEV) rewards that will be auto-compounded in ezSOL.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 EZSOL до AUD
A$352.64
|1 EZSOL до GBP
￡174.116
|1 EZSOL до EUR
€209.38
|1 EZSOL до USD
$220.4
|1 EZSOL до MYR
RM985.188
|1 EZSOL до TRY
₺7,760.284
|1 EZSOL до JPY
¥34,772.508
|1 EZSOL до RUB
₽22,591
|1 EZSOL до INR
₹18,828.772
|1 EZSOL до IDR
Rp3,554,838.212
|1 EZSOL до PHP
₱12,803.036
|1 EZSOL до EGP
￡E.11,213.952
|1 EZSOL до BRL
R$1,364.276
|1 EZSOL до CAD
C$315.172
|1 EZSOL до BDT
৳26,344.412
|1 EZSOL до NGN
₦341,174.792
|1 EZSOL до UAH
₴9,247.984
|1 EZSOL до VES
Bs11,240.4
|1 EZSOL до PKR
Rs61,357.156
|1 EZSOL до KZT
₸115,392.624
|1 EZSOL до THB
฿7,500.212
|1 EZSOL до TWD
NT$7,235.732
|1 EZSOL до CHF
Fr198.36
|1 EZSOL до HKD
HK$1,710.304
|1 EZSOL до MAD
.د.م2,223.836