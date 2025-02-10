Сьогоднішня ціна Renzo Restaked REZ (EZREZ)

Поточна ціна Renzo Restaked REZ (EZREZ) сьогодні становить 0.01714189 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EZREZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Renzo Restaked REZ:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 51.44 USD

- зміна ціни Renzo Restaked REZ протягом дня — +0.70%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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