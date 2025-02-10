Ціна Renzo Restaked REZ (EZREZ)
Поточна ціна Renzo Restaked REZ (EZREZ) сьогодні становить 0.01714189 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EZREZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Renzo Restaked REZ:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 51.44 USD
- зміна ціни Renzo Restaked REZ протягом дня — +0.70%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Renzo Restaked REZ до USD становила $ +0.00011955.
За останні 30 днів зміна ціни Renzo Restaked REZ до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Renzo Restaked REZ до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Renzo Restaked REZ до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00011955
|+0.70%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Renzo Restaked REZ: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+5.28%
+0.70%
-30.57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Renzo is a restaking protocol that abstracts and manages Actively Validated Services (AVS) strategies for Liquid Restaking Tokens (LRTs), making Ethereum and Solana restaking ezpz and accessible to everyone. The products $ezETH, $pzETH, and $ezSOL serve as interfaces to the EigenLayer, Symbiotic, and Jito Network ecosystems, respectively. Renzo's mission is to make restaking easy and accessible to everyone.
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