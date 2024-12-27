Ціна Renzo Restaked LST (PZETH)
Поточна ціна Renzo Restaked LST (PZETH) сьогодні становить 4,045.62 USD з ринковою капіталізацією $ 145.78M USD. Ціна PZETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Renzo Restaked LST:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 368.11K USD
- зміна ціни Renzo Restaked LST протягом дня — +2.09%
- циркуляційна пропозиція – 36.04K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Renzo Restaked LST до USD становила $ +82.8.
За останні 30 днів зміна ціни Renzo Restaked LST до USD становила $ -45.4035886980.
За останні 60 днів зміна ціни Renzo Restaked LST до USD становила $ +1,414.4094363000.
За останні 90 днів зміна ціни Renzo Restaked LST до USD становила $ +915.096864715557.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +82.8
|+2.09%
|30 днів
|$ -45.4035886980
|-1.12%
|60 днів
|$ +1,414.4094363000
|+34.96%
|90 днів
|$ +915.096864715557
|+29.23%
Останній аналіз цін Renzo Restaked LST: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.08%
+2.09%
+6.87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
pzETH is a Liquid Restaking Token (LRT) by Renzo which represents a user’s restaked position within the Symbiotic ecosystem. pzETH serves as the interface to the Symbiotic ecosystem and secures Actively Validated Services (AVSs) through restaking.
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