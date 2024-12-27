Сьогоднішня ціна Renzo Restaked LST (PZETH)

Поточна ціна Renzo Restaked LST (PZETH) сьогодні становить 4,045.62 USD з ринковою капіталізацією $ 145.78M USD. Ціна PZETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Renzo Restaked LST:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 368.11K USD

- зміна ціни Renzo Restaked LST протягом дня — +2.09%

- циркуляційна пропозиція – 36.04K USD

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