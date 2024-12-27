Сьогоднішня ціна Renzo Restaked ETH (EZETH)

Поточна ціна Renzo Restaked ETH (EZETH) сьогодні становить 3,494.09 USD з ринковою капіталізацією $ 1.22B USD. Ціна EZETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Renzo Restaked ETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.78M USD

- зміна ціни Renzo Restaked ETH протягом дня — +1.28%

- циркуляційна пропозиція – 347.47K USD

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