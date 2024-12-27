Ціна Renzo Restaked ETH (EZETH)
Поточна ціна Renzo Restaked ETH (EZETH) сьогодні становить 3,494.09 USD з ринковою капіталізацією $ 1.22B USD. Ціна EZETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Renzo Restaked ETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.78M USD
- зміна ціни Renzo Restaked ETH протягом дня — +1.28%
- циркуляційна пропозиція – 347.47K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Renzo Restaked ETH до USD становила $ +44.21.
За останні 30 днів зміна ціни Renzo Restaked ETH до USD становила $ -76.3811568090.
За останні 60 днів зміна ціни Renzo Restaked ETH до USD становила $ +1,224.4675019640.
За останні 90 днів зміна ціни Renzo Restaked ETH до USD становила $ +780.490149309853.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +44.21
|+1.28%
|30 днів
|$ -76.3811568090
|-2.18%
|60 днів
|$ +1,224.4675019640
|+35.04%
|90 днів
|$ +780.490149309853
|+28.76%
Останній аналіз цін Renzo Restaked ETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.37%
+1.28%
+5.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
EigenLayer Liquid Restaking Hub
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