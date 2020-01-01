Токеноміка Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) Дізнайтеся ключову інформацію про Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) Renzo is a restaking protocol that abstracts and manages AVS strategies for Liquid Restaking Tokens (LRTs), making Ethereum and Solana restaking ezpz and accessible to everyone. The products $ezETH, $pzETH, and $ezSOL serve as interfaces to the EigenLayer, Symbiotic, and Jito Network ecosystems, respectively. Renzo's mission is to make restaking easy and accessible to everyone while abstracting the complexity away from the end user. Офіційний вебсайт: https://www.renzoprotocol.com/ Купити EZEIGEN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,30M $ 2,30M $ 2,30M Загальна пропозиція: $ 1,98M $ 1,98M $ 1,98M Циркуляційна пропозиція: $ 1,98M $ 1,98M $ 1,98M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,30M $ 2,30M $ 2,30M Історичний максимум: $ 5,56 $ 5,56 $ 5,56 Історичний мінімум: $ 0,74914 $ 0,74914 $ 0,74914 Поточна ціна: $ 1,16 $ 1,16 $ 1,16 Дізнайтеся більше про ціну Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN)

Токеноміка Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів EZEIGEN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів EZEIGEN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку EZEIGEN, досліджуйте ціну токена EZEIGEN в реальному часі!

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