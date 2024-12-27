Ціна Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN)
Поточна ціна Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) сьогодні становить 3.38 USD з ринковою капіталізацією $ 9.74M USD. Ціна EZEIGEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Renzo Restaked EIGEN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 212.27 USD
- зміна ціни Renzo Restaked EIGEN протягом дня — +3.30%
- циркуляційна пропозиція – 2.89M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Renzo Restaked EIGEN до USD становила $ +0.10789.
За останні 30 днів зміна ціни Renzo Restaked EIGEN до USD становила $ -0.0360504040.
За останні 60 днів зміна ціни Renzo Restaked EIGEN до USD становила $ +0.9271667860.
За останні 90 днів зміна ціни Renzo Restaked EIGEN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.10789
|+3.30%
|30 днів
|$ -0.0360504040
|-1.06%
|60 днів
|$ +0.9271667860
|+27.43%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Renzo Restaked EIGEN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+3.30%
-30.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Renzo is a restaking protocol that abstracts and manages AVS strategies for Liquid Restaking Tokens (LRTs), making Ethereum and Solana restaking ezpz and accessible to everyone. The products $ezETH, $pzETH, and $ezSOL serve as interfaces to the EigenLayer, Symbiotic, and Jito Network ecosystems, respectively. Renzo's mission is to make restaking easy and accessible to everyone while abstracting the complexity away from the end user.
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