Сьогоднішня ціна Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN)

Поточна ціна Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) сьогодні становить 3.38 USD з ринковою капіталізацією $ 9.74M USD. Ціна EZEIGEN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Renzo Restaked EIGEN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 212.27 USD

- зміна ціни Renzo Restaked EIGEN протягом дня — +3.30%

- циркуляційна пропозиція – 2.89M USD

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