Ціна Rentible (RNB)
Поточна ціна Rentible (RNB) сьогодні становить 0.131381 USD з ринковою капіталізацією $ 1.31M USD. Ціна RNB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rentible:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.38K USD
- зміна ціни Rentible протягом дня — -5.35%
- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rentible до USD становила $ -0.0074264632201066.
За останні 30 днів зміна ціни Rentible до USD становила $ -0.0118764088.
За останні 60 днів зміна ціни Rentible до USD становила $ +0.4444980659.
За останні 90 днів зміна ціни Rentible до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0074264632201066
|-5.35%
|30 днів
|$ -0.0118764088
|-9.03%
|60 днів
|$ +0.4444980659
|+338.33%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Rentible: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.66%
-5.35%
+2.44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Rentible is a groundbreaking solution bringing decentralized-Proptech to the masses and enabling tenants and landlords to conveniently send and receive rental payments in cryptocurrencies while streamlining market verticals. Rentible seeks to position itself as a first-mover in this niche and to advance the move towards a decentralized proptech-economy. It strives to achieve it via crypto-incentivization, a mass-adoption-ready intuitive platform, and employment of DeFi principles with automated smart contracts for generating an improved user experience for participants while remedying outdated problems currently existing in the market.
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