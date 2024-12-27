Сьогоднішня ціна Rentible (RNB)

Поточна ціна Rentible (RNB) сьогодні становить 0.131381 USD з ринковою капіталізацією $ 1.31M USD. Ціна RNB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Rentible:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.38K USD

- зміна ціни Rentible протягом дня — -5.35%

- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD

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