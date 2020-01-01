Токеноміка Rentberry (BERRY) Дізнайтеся ключову інформацію про Rentberry (BERRY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Rentberry (BERRY) Rentberry is a transparent home rental service and a price negotiation platform uniting tenants and landlords. It automates all the standard rental tasks from submitting your personal information, credit reports and custom offers, to e-signing rental agreements and online rental payments. Welcome to the Rentberry neighborhood – where new tenants are moving in every day! Tired of secretive bids? Rentberry is the only platform that provides a transparent rental auction with the ability to submit custom offers. See the current highest proposal and the number of people who applied for the property, so you can make an informed decision. Apply for Your Future Home No need to overpay. Once you’ve attended an open house, simply fill out an online personalized application. You can also invite your roommates to apply for the same property. Attach your credit and background reports to make a better impression and seal the deal faster. Pay Rent Online Say goodbye to paper checks! Use Rentberry to schedule your next rental payment. Our secure ACH payment technology allows to connect bank accounts and make rental payments instantly. Sharing the rent? No problem! With Rentberry, you can conveniently split the payments with your roommates. E-Sign Rental Agreement Your application has been approved – congratulations! No need to run across the town to sign a paper contract. We partnered with HelloSign to offer you the ability to execute legally binding documents online. Rentberry uses SSL encryption technology and provides a secure storage for your contracts. Schedule Tours Online Found a perfect place? Schedule a tour and see how it looks in real life. Rentberry makes tours scheduling easy as 1-2-3. Pick among dates suggested by a landlord and we’ll inform him about your choice. Or suggest your own date and wait until a landlord approves it. Request Maintenance Service Maintenance requests are no longer headaches. Tired of making dozens of back-and-forth phone calls or writing emails about a broken sink? Should an issue occur during a long-term apartment renting, just describe it briefly and set the priority of your maintenance request. Офіційний вебсайт: https://rentberry.com/ Whitepaper: https://rentberry.cryptonomos.com/downloads/Rentberry_Whitepaper_en.pdf Купити BERRY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Rentberry (BERRY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Rentberry (BERRY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 81,14K $ 81,14K $ 81,14K Загальна пропозиція: $ 301,47M $ 301,47M $ 301,47M Циркуляційна пропозиція: $ 301,47M $ 301,47M $ 301,47M FDV (повністю розведена вартість): $ 81,14K $ 81,14K $ 81,14K Історичний максимум: $ 0,115481 $ 0,115481 $ 0,115481 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00026932 $ 0,00026932 $ 0,00026932 Дізнайтеся більше про ціну Rentberry (BERRY)

Токеноміка Rentberry (BERRY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Rentberry (BERRY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BERRY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BERRY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BERRY, досліджуйте ціну токена BERRY в реальному часі!

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