Сьогоднішня ціна RentAI (RENT)

Поточна ціна RentAI (RENT) сьогодні становить 0.00261061 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RENT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності RentAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.45 USD

- зміна ціни RentAI протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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