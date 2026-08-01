Сьогоднішня ціна rentahuman

Поточна ціна rentahuman (RENTA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3.15% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RENTA до USD становить $ 0 за RENTA.

rentahuman наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 10,438.0, з циркуляційною пропозицією у 999.03M RENTA. Протягом останніх 24 годин RENTA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00141605, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці RENTA змінився на -0.32% за останню годину та на +0.79% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо rentahuman (RENTA)

Ринкова капіталізація $ 10.44K$ 10.44K $ 10.44K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10.44K$ 10.44K $ 10.44K Циркуляційне постачання 999.03M 999.03M 999.03M Загальна пропозиція 999,028,527.761818 999,028,527.761818 999,028,527.761818

Поточна ринкова капіталізація rentahuman — $ 10.44K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RENTA — 999.03M, зі загальною пропозицією 999028527.761818. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10.44K.