Ціна Renta Network (RENTA)
Поточна ціна Renta Network (RENTA) сьогодні становить 0.01372603 USD з ринковою капіталізацією $ 3.38M USD. Ціна RENTA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Renta Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Renta Network протягом дня — +1.58%
- циркуляційна пропозиція – 246.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Renta Network до USD становила $ +0.00021297.
За останні 30 днів зміна ціни Renta Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Renta Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Renta Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00021297
|+1.58%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Renta Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.12%
+1.58%
+19.85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Renta Network is building a transformative rental ecosystem by integrating blockchain, Web3, and AI solutions. Focused on decentralization, transaction security, and Real World Assets (RWA), the platform delivers a transparent, secure, and cost-efficient experience for users. Leveraging a Layer 2 blockchain built on the OP Stack, Renta combines scalability, low fees, and rapid transaction speeds with the robust security of Ethereum. Designed to expand rental opportunities beyond traditional property, Renta enables users to tokenize and rent virtually any asset—from real estate to vehicles and beyond. Smart contracts ensure secure, trustless agreements, while the bridged USDC token facilitates instant, seamless payments with fiat and cryptocurrency compatibility. Renta Network is at the forefront of innovation, revolutionizing the rental industry by unlocking the potential of blockchain and AI. With its focus on transparency, inclusivity, and efficiency, Renta is shaping the future of decentralized asset sharing.
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