Сьогоднішня ціна Renta Network (RENTA)

Поточна ціна Renta Network (RENTA) сьогодні становить 0.01372603 USD з ринковою капіталізацією $ 3.38M USD. Ціна RENTA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Renta Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Renta Network протягом дня — +1.58%

- циркуляційна пропозиція – 246.00M USD

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