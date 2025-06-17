Сьогоднішня ціна Rent Only Goes Up (RENT)

Поточна ціна Rent Only Goes Up (RENT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 364,82K USD. Ціна RENT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Rent Only Goes Up:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Rent Only Goes Up протягом дня — -16,48%

- циркуляційна пропозиція – 999,82M USD

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