Ціна Rent Only Goes Up (RENT)
Поточна ціна Rent Only Goes Up (RENT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 364,82K USD. Ціна RENT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rent Only Goes Up:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Rent Only Goes Up протягом дня — -16,48%
- циркуляційна пропозиція – 999,82M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rent Only Goes Up до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Rent Only Goes Up до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Rent Only Goes Up до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Rent Only Goes Up до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-16,48%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Rent Only Goes Up: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4,41%
-16,48%
-82,00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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