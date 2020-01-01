Токеноміка Rent is Due (RENTCOIN) Дізнайтеся ключову інформацію про Rent is Due (RENTCOIN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Rent is Due (RENTCOIN) RENTCOIN is a meme project on Solana. House coin has set a precedent and shown the world what a group of committed holders can achieve. And the fact of the matter is that the vast majority of the world pays rent. Even most of those who own, just pay rent to the bank. RENTCOIN is designed to bring all of the renters in the world together so we can hold RENTCOIN and never have to pay a landlord or a bank again. RENTCOIN is about financial freedom from landowning class. Офіційний вебсайт: https://pump.fun/coin/8x8YipfqZctyTadL2sETH8YbMtinZAXZi6CYFebfpump Купити RENTCOIN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Rent is Due (RENTCOIN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Rent is Due (RENTCOIN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 15,91K $ 15,91K $ 15,91K Загальна пропозиція: $ 999,36M $ 999,36M $ 999,36M Циркуляційна пропозиція: $ 999,36M $ 999,36M $ 999,36M FDV (повністю розведена вартість): $ 15,91K $ 15,91K $ 15,91K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Rent is Due (RENTCOIN)

Токеноміка Rent is Due (RENTCOIN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Rent is Due (RENTCOIN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RENTCOIN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RENTCOIN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RENTCOIN, досліджуйте ціну токена RENTCOIN в реальному часі!

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