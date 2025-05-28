Ціна Rent is Due (RENTCOIN)
Поточна ціна Rent is Due (RENTCOIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 18.41K USD. Ціна RENTCOIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rent is Due:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Rent is Due протягом дня — +2.74%
- циркуляційна пропозиція – 999.65M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rent is Due до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Rent is Due до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Rent is Due до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Rent is Due до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.74%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Rent is Due: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.25%
+2.74%
+0.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
RENTCOIN is a meme project on Solana. House coin has set a precedent and shown the world what a group of committed holders can achieve. And the fact of the matter is that the vast majority of the world pays rent. Even most of those who own, just pay rent to the bank. RENTCOIN is designed to bring all of the renters in the world together so we can hold RENTCOIN and never have to pay a landlord or a bank again. RENTCOIN is about financial freedom from landowning class.
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