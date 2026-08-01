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Поточна ціна Renewable Energy сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація RET становить 182,940 USD. Відстежуйте оновлення цін RET до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Renewable Energy сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація RET становить 182,940 USD. Відстежуйте оновлення цін RET до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про RET

Інформація про ціну RET

Що таке RET

Офіційний вебсайт RET

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Ціна Renewable Energy (RET)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 RET до USD:

$0.00000000000683
$0.00000000000683$0.00000000000683
+1.00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Renewable Energy (RET) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 01:15:42 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Renewable Energy

Поточна ціна Renewable Energy (RET) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.21% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RET до USD становить $ 0 за RET.

Renewable Energy наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 182,940, з циркуляційною пропозицією у 19,090.48T RET. Протягом останніх 24 годин RET торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці RET змінився на +0.57% за останню годину та на +3.01% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Renewable Energy (RET)

$ 182.94K
$ 182.94K$ 182.94K

--
----

$ 182.94K
$ 182.94K$ 182.94K

19,090.48T
19,090.48T 19,090.48T

2.67931778098021e+16
2.67931778098021e+16 2.67931778098021e+16

Поточна ринкова капіталізація Renewable Energy — $ 182.94K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RET — 19,090.48T, зі загальною пропозицією 2.67931778098021e+16. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 182.94K.

Історія ціни Renewable Energy у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.57%

+1.21%

+3.01%

+3.01%

Історія ціни Renewable Energy (RET) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Renewable Energy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Renewable Energy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Renewable Energy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Renewable Energy до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+1.21%
30 днів$ 0+46.54%
60 днів$ 0+49.00%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Renewable Energy

Прогноз ціни Renewable Energy (RET) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна RET у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Renewable Energy (RET) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Renewable Energy потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Renewable Energy у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни RET на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Renewable Energy.

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Ресурс Renewable Energy (RET)

Офіційний вебсайт

Категорія :

BNB Chain EcosystemEnergy

Про Renewable Energy

Яка зараз ціна Renewable Energy?

Торгуючи за ₴, Renewable Energy продемонстрував зміну ціни на рівні 1.21% за останні 24 години.

Як поставки токенів впливають на оцінку RET?

Поставки грають важливу роль: з обігу 1.9090482377490124e+16 токенів, дефіцит чи інфляція можуть значно впливати на поведінку цін у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація Renewable Energy?

Його ринкова капіталізація становить ₴8063319.27618576960000, що займає #5326 місце у світі і вказує на масштаб прийняття мережі.

Яка активність торгівлі за останні 24 години?

RET зареєстрував обсяг торгівлі ₴--, що демонструє поточну ліквідність та активність користувачів.

Який діапазон цін за останні 24 години?

Він коливався між ₴ і ₴, допомагаючи інвесторам оцінити короткостроковий імпульс.

Як Renewable Energy вписується у категорію Energy,BNB Chain Ecosystem?

Як токен Energy,BNB Chain Ecosystem, RET конкурує з подібними активами залежно від корисності, поставок, прийняття та трендів у продуктивності.

Які тренди довгострокової токеноміки мають значення?

Емісії, спалення, графіки розблокування та нагороди за стейкінг — часто пов’язані з економікою -- — можуть впливати на майбутню пропозицію та ринкову довіру.

Люди також запитують: Інші запитання про Renewable Energy

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 01:15:42 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Renewable Energy (RET)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

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RAZOR

$0.00545
$0.00545$0.00545

+21.11%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$3.0400
$3.0400$3.0400

+25.61%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0003032
$0.0003032$0.0003032

+14.41%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

$0.03533
$0.03533$0.03533

+7.06%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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