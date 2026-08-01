Сьогоднішня ціна Renewable Energy

Поточна ціна Renewable Energy (RET) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.21% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RET до USD становить $ 0 за RET.

Renewable Energy наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 182,940, з циркуляційною пропозицією у 19,090.48T RET. Протягом останніх 24 годин RET торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці RET змінився на +0.57% за останню годину та на +3.01% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Renewable Energy (RET)

Ринкова капіталізація $ 182.94K$ 182.94K $ 182.94K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 182.94K$ 182.94K $ 182.94K Циркуляційне постачання 19,090.48T 19,090.48T 19,090.48T Загальна пропозиція 2.67931778098021e+16 2.67931778098021e+16 2.67931778098021e+16

Поточна ринкова капіталізація Renewable Energy — $ 182.94K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RET — 19,090.48T, зі загальною пропозицією 2.67931778098021e+16. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 182.94K.