Ціна ReNeW (RENEW)
Поточна ціна ReNeW (RENEW) сьогодні становить 0,410412 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна RENEW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ReNeW:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни ReNeW протягом дня — -0,16%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ReNeW до USD становила $ -0,0006984629942538.
За останні 30 днів зміна ціни ReNeW до USD становила $ +0,2109219720.
За останні 60 днів зміна ціни ReNeW до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ReNeW до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,0006984629942538
|-0,16%
|30 днів
|$ +0,2109219720
|+51,39%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ReNeW: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,04%
-0,16%
+49,24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The RENEW Project is a forward-thinking initiative born in response to one of the most critical global challenges of our time—E.S.G. (Environmental, Social, Governance). Historically, unchecked corporate pursuit of profit has led to severe environmental degradation, contributing to an escalating crisis for humanity. E.S.G. represents a new paradigm, a global promise to correct these systemic failures. At the heart of this paradigm is the Environmental pillar, which is fundamental to human survival and must be prioritized above all. RENEW aims to tackle this issue head-on by creating an ecosystem where individuals are rewarded for participating in eco-friendly actions. Through our proprietary app and the RENEW TOK recycling machines, users can deposit plastic bottles and cans in exchange for RENEW tokens—digital assets that can be traded or used to redeem various goods. By incentivizing sustainable behaviors through blockchain-based rewards, RENEW is bridging technology and environmental responsibility to help build a cleaner, more sustainable future.
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