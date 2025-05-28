Сьогоднішня ціна ReNeW (RENEW)

Поточна ціна ReNeW (RENEW) сьогодні становить 0,410412 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна RENEW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ReNeW:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни ReNeW протягом дня — -0,16%

- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD

Отримуйте оновлення цін RENEW до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни RENEW.