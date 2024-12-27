Сьогоднішня ціна RENEC (RENEC)

Поточна ціна RENEC (RENEC) сьогодні становить 0.232447 USD з ринковою капіталізацією $ 8.56M USD. Ціна RENEC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності RENEC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.29K USD

- зміна ціни RENEC протягом дня — +0.87%

- циркуляційна пропозиція – 36.84M USD

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