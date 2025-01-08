Ціна Rendy AI (RENDY)
Поточна ціна Rendy AI (RENDY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RENDY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rendy AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.86 USD
- зміна ціни Rendy AI протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rendy AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Rendy AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Rendy AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Rendy AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-8.52%
|60 днів
|$ 0
|+6.27%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Rendy AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+15.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
RENDY represents a digital asset created on the Solana network, a block chain known for its high-speed transactions and low fees. RENDY's community-driven approach emphasizes user engagement, offering tools like a "AI tag" feature for community members. Maintaining active social media channels fosters a strong, interactive community around the RENDY token.
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