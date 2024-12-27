Сьогоднішня ціна renBTC (RENBTC)

Поточна ціна renBTC (RENBTC) сьогодні становить 76,716 USD з ринковою капіталізацією $ 23.36M USD. Ціна RENBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності renBTC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 414.98K USD

- зміна ціни renBTC протягом дня — -13.91%

- циркуляційна пропозиція – 304.50 USD

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