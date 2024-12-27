Ціна renBTC (RENBTC)
Поточна ціна renBTC (RENBTC) сьогодні становить 76,716 USD з ринковою капіталізацією $ 23.36M USD. Ціна RENBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності renBTC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 414.98K USD
- зміна ціни renBTC протягом дня — -13.91%
- циркуляційна пропозиція – 304.50 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни renBTC до USD становила $ -12,405.66407181144.
За останні 30 днів зміна ціни renBTC до USD становила $ -11,466.6638040000.
За останні 60 днів зміна ціни renBTC до USD становила $ +9,988.3925136000.
За останні 90 днів зміна ціни renBTC до USD становила $ +11,569.5951313221.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -12,405.66407181144
|-13.91%
|30 днів
|$ -11,466.6638040000
|-14.94%
|60 днів
|$ +9,988.3925136000
|+13.02%
|90 днів
|$ +11,569.5951313221
|+17.76%
Останній аналіз цін renBTC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.37%
-13.91%
-13.26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
REN Tokenized BTC Once an asset is in the custody of RenVM, an ERC20 token at a 1:1 value is minted on Ethereum - this can then be used as any ERC20 can within the Ethereum ecosystem (for example, swaps, collateralization, trades etc.)
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