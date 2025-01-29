Ціна RENA Finance (RENA)
Поточна ціна RENA Finance (RENA) сьогодні становить 0.06791 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RENA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RENA Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.75 USD
- зміна ціни RENA Finance протягом дня — -3.05%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RENA Finance до USD становила $ -0.00213644021318155.
За останні 30 днів зміна ціни RENA Finance до USD становила $ -0.0051372828.
За останні 60 днів зміна ціни RENA Finance до USD становила $ -0.0114495648.
За останні 90 днів зміна ціни RENA Finance до USD становила $ +0.00815083720132498.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00213644021318155
|-3.05%
|30 днів
|$ -0.0051372828
|-7.56%
|60 днів
|$ -0.0114495648
|-16.85%
|90 днів
|$ +0.00815083720132498
|+13.64%
Останній аналіз цін RENA Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-3.05%
-9.11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
RenaSwap is a one-sided automated market maker-based decentralized token swap protocol which utilizes token wrappers, buy-only liquidity pairs, and circulating asset flows to amplify volume for all tokens integrated with RenaSwap. We call this Volume Aggregation as it gives new life to all participating projects in the form of increased volume, which attracts more liquidity, increasing incentives for Liquidity Providers. Its specialized design utilizes RENA, our deflationary ERC-20 utility token, to tap into the numerous capital flows moving through interoperating DEXs and share a percentage of those flows with ETH/RENA liquidity providers.
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