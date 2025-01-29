Сьогоднішня ціна RENA Finance (RENA)

Поточна ціна RENA Finance (RENA) сьогодні становить 0.06791 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RENA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності RENA Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.75 USD

- зміна ціни RENA Finance протягом дня — -3.05%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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