Токеноміка Remint (RMT) Дізнайтеся ключову інформацію про Remint (RMT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Remint (RMT) Crypto x Real Estate Remint Network is a groundbreaking real estate cryptocurrency project poised to revolutionize two powerhouse industries: real estate and decentralized finance (cryptocurrency). Currently, anyone with a smartphone can participate in Remint's innovative cloud mining process, earning Remint currency and thereby securing X amount of Remint tokens. These tokens will acquire monetary value upon Remint's public listing on exchanges. Serving as the cornerstone of the project, these tokens will drive the development of a multitude of features and use cases within the Remint ecosystem, establishing a solid foundation for its growth and sustainability. Please visit our Whitepaper for a more in-depth understanding. Decentralized Real Estate Application on Mobile (DREAM) This is just a demo version. The DREAM platform allows individuals to rent & buy real estate properties in a P2P manner. Properties owned by the Remint Network will also be available for rent, with a select few offered for sale. The decentralized application (DApp) accepts both cryptocurrency and conventional currencies as payment methods, but users paying with Remint currency will enjoy additional discounts. Офіційний вебсайт: https://www.remintnetwork.com/ Купити RMT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Remint (RMT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Remint (RMT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 72,41K $ 72,41K $ 72,41K Загальна пропозиція: $ 999,80M $ 999,80M $ 999,80M Циркуляційна пропозиція: $ 999,80M $ 999,80M $ 999,80M FDV (повністю розведена вартість): $ 72,41K $ 72,41K $ 72,41K Історичний максимум: $ 0,00205373 $ 0,00205373 $ 0,00205373 Історичний мінімум: $ 0,00006761 $ 0,00006761 $ 0,00006761 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Remint (RMT)

Токеноміка Remint (RMT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Remint (RMT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RMT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RMT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RMT, досліджуйте ціну токена RMT в реальному часі!

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