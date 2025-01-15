Сьогоднішня ціна Remint (RMT)

Поточна ціна Remint (RMT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 982.65K USD. Ціна RMT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Remint:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 114.39K USD

- зміна ціни Remint протягом дня — +2.47%

- циркуляційна пропозиція – 999.93M USD

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