Ціна Remint (RMT)
Поточна ціна Remint (RMT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 982.65K USD. Ціна RMT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Remint:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 114.39K USD
- зміна ціни Remint протягом дня — +2.47%
- циркуляційна пропозиція – 999.93M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Remint до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Remint до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Remint до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Remint до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.47%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Remint: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.73%
+2.47%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Crypto x Real Estate Remint Network is a groundbreaking real estate cryptocurrency project poised to revolutionize two powerhouse industries: real estate and decentralized finance (cryptocurrency). Currently, anyone with a smartphone can participate in Remint's innovative cloud mining process, earning Remint currency and thereby securing X amount of Remint tokens. These tokens will acquire monetary value upon Remint's public listing on exchanges. Serving as the cornerstone of the project, these tokens will drive the development of a multitude of features and use cases within the Remint ecosystem, establishing a solid foundation for its growth and sustainability. Please visit our Whitepaper for a more in-depth understanding. Decentralized Real Estate Application on Mobile (DREAM) This is just a demo version. The DREAM platform allows individuals to rent & buy real estate properties in a P2P manner. Properties owned by the Remint Network will also be available for rent, with a select few offered for sale. The decentralized application (DApp) accepts both cryptocurrency and conventional currencies as payment methods, but users paying with Remint currency will enjoy additional discounts.
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