Ціна remilio (REMILIO)
Поточна ціна remilio (REMILIO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна REMILIO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності remilio:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 133.57K USD
- зміна ціни remilio протягом дня — -2.33%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни remilio до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни remilio до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни remilio до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни remilio до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.33%
|30 днів
|$ 0
|-21.61%
|60 днів
|$ 0
|-53.96%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін remilio: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.26%
-2.33%
-4.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
we are remilio. study remilio.
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