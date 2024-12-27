Сьогоднішня ціна Remilia (REMILIA)

Поточна ціна Remilia (REMILIA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 230.28K USD. Ціна REMILIA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Remilia:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 306.17K USD

- зміна ціни Remilia протягом дня — -16.07%

- циркуляційна пропозиція – 999.59M USD

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