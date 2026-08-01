Сьогоднішня ціна Remember KitKat

Поточна ціна Remember KitKat (KITKAT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 6.37% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KITKAT до USD становить $ 0 за KITKAT.

Remember KitKat наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 13,047.54, з циркуляційною пропозицією у 999.88M KITKAT. Протягом останніх 24 годин KITKAT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці KITKAT змінився на -0.26% за останню годину та на +0.75% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Remember KitKat (KITKAT)

Ринкова капіталізація $ 13.05K$ 13.05K $ 13.05K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 13.05K$ 13.05K $ 13.05K Циркуляційне постачання 999.88M 999.88M 999.88M Загальна пропозиція 999,884,189.679575 999,884,189.679575 999,884,189.679575

Поточна ринкова капіталізація Remember KitKat — $ 13.05K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KITKAT — 999.88M, зі загальною пропозицією 999884189.679575. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13.05K.