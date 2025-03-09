Ціна RELIGN (RELIGN)
Поточна ціна RELIGN (RELIGN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 157.37K USD. Ціна RELIGN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RELIGN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.63K USD
- зміна ціни RELIGN протягом дня — -10.65%
- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RELIGN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни RELIGN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни RELIGN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни RELIGN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.65%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін RELIGN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.17%
-10.65%
-59.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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