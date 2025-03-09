Сьогоднішня ціна RELIGN (RELIGN)

Поточна ціна RELIGN (RELIGN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 157.37K USD. Ціна RELIGN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності RELIGN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.63K USD

- зміна ціни RELIGN протягом дня — -10.65%

- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD

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