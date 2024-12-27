Сьогоднішня ціна RelictumPro Genesis Token (GTN)

Поточна ціна RelictumPro Genesis Token (GTN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 47.84K USD. Ціна GTN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності RelictumPro Genesis Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 269.96 USD

- зміна ціни RelictumPro Genesis Token протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 5.00B USD

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