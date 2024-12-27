Ціна RelictumPro Genesis Token (GTN)
Поточна ціна RelictumPro Genesis Token (GTN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 47.84K USD. Ціна GTN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RelictumPro Genesis Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 269.96 USD
- зміна ціни RelictumPro Genesis Token протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 5.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RelictumPro Genesis Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни RelictumPro Genesis Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни RelictumPro Genesis Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни RelictumPro Genesis Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-95.67%
|60 днів
|$ 0
|-96.28%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін RelictumPro Genesis Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Relictum Pro is an endless distributed registry with a developed system of smart contracts, describing (formalizing) any event in human life, ranging from buying and selling goods and services, recording logistic events, to tracking copyright and interacting with legal entities, including a number of self-executing transactions (smart contracts) in any field of activity. Powerful application suite Explore a new world of decentralized opportunities. Trade on the stock exchange, communicate in a secret chat, store files, manage your finances and nodea
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