Сьогоднішня ціна Relic

Поточна ціна Relic (RELIC) сьогодні становить $ 0, зі зміною 10,82% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RELIC до USD становить $ 0 за RELIC.

Relic наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 95 657, з циркуляційною пропозицією у 952,19M RELIC. Протягом останніх 24 годин RELIC торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці RELIC змінився на -1,79% за останню годину та на -20,10% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 11,77K.

Ринкова інформація щодо Relic (RELIC)

Ринкова капіталізація $ 95,66K$ 95,66K $ 95,66K Обсяг (за 24 год) $ 11,77K$ 11,77K $ 11,77K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 100,43K$ 100,43K $ 100,43K Циркуляційне постачання 952,19M 952,19M 952,19M Загальна пропозиція 999 679 554,35401 999 679 554,35401 999 679 554,35401

Поточна ринкова капіталізація Relic — $ 95,66K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 11,77K. Циркуляційна пропозиція RELIC — 952,19M, зі загальною пропозицією 999679554.35401. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 100,43K.